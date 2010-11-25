Уряд намагається внести розкол серед підприємців?

Представник Регіональної асоціації малого та середнього бізнесу, лідер Одеської міської організації партії "Батьківщина" Дмитро СПІВАК вважає, що уряд, пропонуючи змінити окремі норми Податкового кодексу, намагається внести розкол серед підприємців.

Таку думку Д.СПІВАК висловив у коментарі УНІАН.

"Сьогодні спостерігаються спроби представників уряду внести якийсь розкол до єдності величезної кількості підприємницьких структур, громадських організацій, профспілкових комітетів і так далі. Інформація про те, що уряд у переговорному процесі з певними групами підприємців готовий піти на ті або інші поступки, припинити дію тих або інших положень Податкового кодексу - це самообман, цього не можна допустити", - сказав Д.СПІВАК.

На його думку, єдиним правильним рішенням із боку влади має стати ветування Податкового кодексу Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Переконаний, що має бути накладено вето, і в найближчі 2-3 місяці після дійсно всенародного обговорення за участю профспілкових комітетів підприємницьких структур має бути розроблений якщо не новий, то оновлений Податковий кодекс, який має набути чинності з 1 січня 2012 року. Необхідно дати час і підприємцям, і чиновникам, і представникам контролюючих і правоохоронних органів переосмислити нове зведення правил, підготуватися до них. Для цього потрібен час", - переконаний він.

"Тільки єднання в середовищі підприємницького руху, тільки єдина позиція може примусити владу ухвалити єдине правильне, своєчасне рішення, якого очікують мільйони людей. Податковий кодекс - це податкова Конституція, зведення законів і правила гри, які відображають взаємини між державою й підприємцями. Неможливо приймати сирий документ за декілька днів до ухвалення головного фінансового документа - бюджету наступного року", - підкреслив Д.СПІВАК.

На його думку, Податковий кодекс не можна розглядати як ефективну реформу. "Реформи в державі не можуть бути направлені на те, щоб декілька мільйонів людей ставали бідними. Реформи не можуть ставити на коліна людей. Та вертикаль влади, про яку так багато говорять, сьогодні призводить до того, що всі інші повинні лягти горизонтально. Цього допустити не можна", - вважає він.

"Ми знаходимося на тому рубежі, після якого влада повинна зрозуміти, що псевдореформи в Україні більше не пройдуть. Подібні псевдореформи неможливо приймати, не обговоривши це з тими людьми, яких вони стосуються, неможливо зламати через коліно державу. Переконаний, що на цей Податковий кодекс буде накладено вето", - вважає Д.СПІВАК.

На його думку, нинішня акція протесту підприємців також створює передумови для формування в Україні справжнього громадянського суспільства. "Адже громадянське суспільство - це й є те суспільство, в якому люди готові, можуть і хочуть відстоювати свої права та свободи. І Президент країни, який є гарантом права і свобод, безумовно, повинен ухвалити рішення в інтересах цих людей, а також ряд кадрових рішень: псевдореформатори - розробники Податкового кодексу повинні бути відправлені у відставку. Ми пам`ятаємо обіцянку про податкові канікули, а Податковий кодекс - це не податкові канікули для бізнесу. Це випускний вечір для всього підприємництва України, яке складає практичну основу наповнення державного бюджету й наповнення місцевих бюджетів", - резюмував Д.СПІВАК.