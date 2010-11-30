Регіонал звинувачує Ківалова у «протягуванні» корупційних схем

Народний депутат України Ігор ПЛОХОЙ (фракція Партії регіонів) ініціює звільнення Сергія КІВАЛОВА (фракція Партії регіонів) з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПЛОХОЙ заявив на прес-конференції.

І.ПЛОХОЙ заявив, що С.КІВАЛОВ «є ініціатором судової реформи, і на свій розсуд він бачить дану роботу у виконанні своїх корупційних схем і тиску на суддів».

Він закликав суддів «надати достовірну і об’єктивну інформацію щодо фактів тиску на них і примушування приймати незаконні рішення».

І.ПЛОХОЙ повідомив, що зареєстрував проект постанови «про утворення комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя». Даним проектом постанови передбачається створити такий комітет і при цьому ліквідувати комітет ВР з питань правової політики (який очолює Сергій МІЩЕНКО (фракція “БЮТ-Батьківщина” - УНІАН) та комітет ВР з питань правосуддя (який очолює С.КІВАЛОВ). Також проектом постанови передбачено обрати головою новоствореного комітету С.МІЩЕНКА, а С.КІВАЛОВА - членом даного комітету.