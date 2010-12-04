Турчинов: тепер зрозуміло, чому Ющенко захищав РосУкрЕнерго

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ не боїться інформації, яка може бути оприлюднена у WikiLeaks щодо його діяльності під час перебування на високих державних посадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу.

"Що стосується моєї персони, то мені не соромно за жоден крок, який я робив на посаді чи в Службі безпеки, чи в Кабінеті міністрів. За кожен свій крок, за кожну дію я готовий відповідати", - сказав він.

При цьому, на думку О.ТУРЧИНОВА, навряд чи можуть виникнути питання до нього. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що йому як колишньому керівнику СБУ дуже дивно, що США, маючи потужний ресурс, в том числі силовий, не змогли забезпечити захист таємної інформації. "Дуже дивно що це листування гуляє зараз по інтернету як, перепрошую, освідчення в коханні. Я здивований цим викидом інформації і вважаю, що зараз непрофесійно працюють силові структури США", - сказав він.

Також О.ТУРЧИНОВ наголосив, що його дуже здивувала інформація про те, що, за словами власника "РосУкрЕнерго" Дмитра ФІРТАША, той мав тісні зв’язки з колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКО. "На жаль, тут ставляться крапки над "і" чому так активно ЮЩЕНКО захищав газові угоди компанії "РосУкрЕнерго", - додав він.

Як повідомлялося, проект WikiLeaks здобув широку популярність завдяки публікаціям із 2006 по 2009 роки сотень тисяч секретних документів, що стосуються дій армії США в Іраку та Афганістані. Остання серія витоку WikiLeaks була опублікована 28 листопада 2010 року. Вона включала близько 250 тисяч депеш, складених американськими дипломатами, які працювали в різних країнах світу. Серед цих матеріалів - документи, що загрожують репутації владних структур різних країн світу, зокрема Китаю і Росії. Згадуються також і прізвища відомих політиків з України.

Засновник WikiLeaks Джуліан АССАНЖ став фігурантом внутрішнього розслідування, яке проводиться Міністерством юстиції США й Пентагоном. Його було також оголошено в міжнародний розшук за запитом Швеції.