Турчинов: у БЮТ перебіжчики є, а в Партії регіонів їх не було

Перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що деякі депутати від "БЮТ-Батьківщина" йдуть на співпрацю з нинішньою владою, оскільки не витримують тиску на них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю “5 каналу”, коментуючи виключення 7 депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина" за голосування змін до Податкового кодексу.

"В умовах авторитарної країни працювати в опозиції - дуже величезний і важкий іспит. Не всі здатні цей іспит скласти. Ті, у кого є якісь інтереси чи бізнес, не можуть встояти під тиском влади та шантажем", - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що краще у фракції мати менше людей, які здатні відстоювати свою позицію, ніж велику кількість аморфних, шукаючих компроміс осіб. "Такі люди нам не потрібні", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також зауважив, що депутати від Партії регіонів, коли ця політична сила перебувала в опозиції, “не перебігали”, оскільки попередня влада не здійснювала на них такого тиску. "Ніколи, перебуваючи при владі, ми не використовувати владу, щоб зводити рахунки з нашими політичними опонентами", - сказав О.ТУРЧИНОВ.