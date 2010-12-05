Мін'юст блокує доопрацювання антикорупційного пакету?

Міністерство юстиції України блокує доопрацювання пакету антикорупційних законів із суто політичних міркувань.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» 4 грудня 2010 року із посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, чиновники неофіційно заявляють, що відверто бояться набуття чинності норм про обов`язкове декларування видатків своїх сімей. Саме ця принципова норма, пролобійована GRECО, є головною перешкодою модернізації антикорупційного законодавства.

«У разі введення декларування витрат вони стануть інструментом шантажу в руках силових структур. Силовики отримають інструмент для шантажу всіх і вся. Навряд чи це призведе до стабільності та зниження рівня корупції», - заявило джерело газети, близьке до керівництва країни.

Видання нагадує, що 20 жовтня 2010 року під керівництвом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА пройшло засідання Національного антикорупційного комітету. На ньому глава держави поставив завдання всім держорганам негайно забезпечити прийняття антикорупційного пакету, погодженого з Радою Європи; налагодити тісну координацію з GRECО і виконання її рекомендацій; прийняти Національну стратегію щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2014 роки.

На даний момент Національна стратегія досі проходить узгодження, і проект указу Президента, який повинен був ввести її в дію, досі доопрацьовується.