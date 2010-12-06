Wikileaks притримує деякі матеріали на чорний день

Британський адвокат засновника веб-сайту Wikileaks Джуліана АССАНДЖА заявляє, що його клієнт притримує деякі важливі матеріали, які будуть оприлюднені, якщо щось станеться з ним або його сайтом.

Про це він сказав Бі-Бі-Сі.

Адвокат Марк СТІВЕНС назвав це "термоядерним пристроєм" доби інтернету: "Проблема у тому, що на Wikileaks здійснювали кібератаки, проти нього у всьому світі застосовували цензуру, і йому потрібно себе захищати. І це те, що Wikileaks називає термоядерним пристроєм доби інтернету".

Він також припустив, що справа про зґвалтування, яку готують проти Дж.АССАНДЖА у Швеції, є політично мотивованою.

М.СТІВЕНС висловив побоювання, що якщо Дж.АССАНДЖА, в якого австралійське громадянство, депортують до Швеції, його згодом вишлють до Сполучених Штатів.

Раніше влада у Швеції видала міжнародний ордер на арешт засновника веб-сайту WikiLeaks Дж.АССАНДЖА, який також оприлюднив тисячі документів про подробиці військової операції США в Іраку та Афганістані.

Дж.АССАНДЖА звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному розбещуванні.

Дві жінки звинувачують його в нападі на них у серпні цього року в Швеції. Дж.АССАНДЖ заперечує ті звинувачення.

В одному з останніх оприлюднених Wikileaks дипломатичних листувань йдеться про те, що китайський високопосадовець був причетним до кібератаки на веб-сайт Google минулого року.

В одному з листів американського дипломата такий напад називається "на 100% політичним".

Згідно з документами, які оприлюднив Wikileaks, проблеми в американського пошуковика почались після того, як один із членів політбюро Комуністичної партії Китаю увів своє ім`я в пошук і знайшов дуже багато критичних дописів про себе.

В іншому документі йдеться про те, що Китай "надзвичайно стурбований" сервісом Google Earth, який використовує зображення із супутника.