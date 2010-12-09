Іноземним інвесторам в Україні запропонують створити свою Раду

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює створення Ради іноземних інвесторів при цьому комітеті ВР України.

Про це вона заявила, виступаючи у Брюсселі на круглому столі «Всеосяжна зона вільної торгівлі ЄС-Україна: Майбутні кроки та імплементація», повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що якісного підвищення рівня життя наших громадян можна досягти лише за ефективно працюючої економіки, за сприятливого інвестиційного клімату в країні.

На думку голови парламентського комітету, для виживання в посткризовому світі Україна має перейти до стандартів 21-го століття, стандартів «розумної економіки». “Для нас це означає провести реальні реформи, модернізувати економіку держави. Метою таких перетворень має стати якісне підвищення рівня життя наших громадян, а цього можна досягти лише завдяки ефективно працюючій економіці, сприятливому інвестиційному кліматі в країні”, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, владі необхідно навчитися проводити реформ через діалог. «Необхідний діалог, за якого влада прислухатиметься до думки представників як вітчизняного, так і зарубіжного бізнесу, залишаючись при цьому в рамках закону. Переконана, що успіх лежить к здатності влади створити найсприятливіші умови роботи для бізнесу за рахунок конкурентних і інноваційних механізмів, закладених у законодавчу базу, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету ВР відзначила, що необхідно у максимально короткі терміни ліквідувати усі больові точки в українському законодавстві, які перешкоджають роботі інвесторів. «Сподіваюся, що створення Ради іноземних інвесторів при нашому Комітеті дасть можливість стимулювати зростання інвестицій до України за рахунок зарубіжних партнерів, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Це буде консультативний орган, робота якого дозволить оперативно реагувати і усувати перешкоди на шляху іноземних інвестицій до України».