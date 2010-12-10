Янукович видав Указ про оптимізацію виконавчої влади
Текст на офіційному сайті
Президент України Віктор Янукович оптимізував систему центральних органів виконавчої влади
Відповідний Указ за № 1085/2010 розміщено на офіційному сайті.
Створити:
Міністерство аграрної політики та продовольства та Державна інспекція сільського господарства з Мінагрополітики, реорганізувавши Міністерство аграрної політики.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, реорганізувавши Мінекономіки, а також поклавши на міністерство, що утворюється, функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).
Міністерство енергетики та вугільної промисловості, реорганізувавши, відповідно Мінпаливенерго і Мінвуглепром.
Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв`язку України, Державну службу морського та річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту та зв`язку України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сфері туризму;
Міністерство культури України та Державне агентство України з питань кіно, реорганізувавши Міністерство культури і туризму України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України, релігії;
Міністерство надзвичайних ситуацій України, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державну інспекцію техногенної безпеки України, реорганізувавши Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту;
Міністерство екології та природних ресурсів України, Державну екологічну інспекцію України, Державну службу геології та надр України, реорганізувавши Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, реорганізувавши Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;
Міністерство соціальної політики України, Державну інспекцію України з питань праці, реорганізувавши Міністерство праці та соціальної політики України;
Державну архівну службу України, реорганізувавши Державний комітет архівів України, а також поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення функціонування системи страхового фонду документації;
Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, реорганізувавши Державний комітет ветеринарної медицини України, а також поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин;
Державну виконавчу службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів;
Державну казначейську службу України, поклавши на цю Службу функції у сфері казначейського обслуговування державного бюджету;
Державну міграційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців;
Державну пенітенціарну службу України, реорганізувавши Державний департамент України з питань виконання покарань;
Державну податкову службу України, реорганізувавши Державну податкову адміністрацію України;
Державну пробірну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю;
Державну реєстраційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації;
Державну санітарно-епідеміологічну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України, реорганізувавши Державний комітет України у справах ветеранів, а також поклавши на цю Службу функцію з реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;
Державну службу статистики України, реорганізувавши Державний комітет статистики України;
Державну службу технічного регулювання України, реорганізувавши Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики;
Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, реорганізувавши Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я України та Державний комітет України з питань контролю за наркотиками;
Державну службу України з питань захисту персональних даних;
Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;
Державну службу фінансового моніторингу України, реорганізувавши Державний комітет фінансового моніторингу України;
Державне агентство водних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України по водному господарству;
Державне агентство екологічних інвестицій України, реорганізувавши Національне агентство екологічних інвестицій України;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, реорганізувавши Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, реорганізувавши Державне агентство України з управління національними проектами та Державне агентство України з інвестицій та розвитку;
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України, реорганізувавши Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації;
Державне агентство земельних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет України із земельних ресурсів;
Державне агентство лісових ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет лісового господарства України;
Державне агентство резерву України, реорганізувавши Державний комітет України з державного матеріального резерву;
Державне агентство рибного господарства України, реорганізувавши Державний комітет рибного господарства України;
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, реорганізувавши Міністерство промислової політики України;
Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
Державну фінансову інспекцію України, реорганізувавши Головне контрольно-ревізійне управління України.
Ліквідувати:
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, поклавши його функції на Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державну інспекцію техногенної безпеки України;
Вищу атестаційну комісію України, поклавши її функції на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
Український інститут національної пам`яті (окремим указом створено Інститут національної пам`яті як науково-дослідну бюджетну установу при Кабміні. - Прим.);
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
Державний комітет України у справах національностей та релігій.
Перейменувати:
Державний комітет ядерного регулювання України на Державну інспекцію ядерного регулювання України;
Національне космічне агентство України на Державне космічне агентство України.
Президент також:
Затвердив Схему організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади.
Встановив, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються. Центральні органи виконавчої влади, на які цим Указом покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цим Указом.
В Указі подається перелік президентських указів і положень, що втратили чинність з огляду на цей Указ;
... а також ряд доручень Кабміну, зокрема:
1) до завершення реформування системи центральних органів виконавчої влади забезпечувати належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються;
2) забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 відсотків;
3) подати у двомісячний строк проекти положень про центральні органи виконавчої влади;
4) вжити заходів щодо ліквідації урядових органів в системі центральних органів виконавчої влади;
5) опрацювати питання оптимізації механізму реалізації державної політики на місцевому рівні, в тому числі щодо функціонування територіальних органів центральних органів виконавчої влади;
6) вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України не менше, ніж на 50 відсотків;
7) вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;
8) здійснити у місячний строк заходи щодо створення державного господарського об`єднання "Укроборонекспорт" з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами;
9) подати у двомісячний строк в установленому порядку пропозиції про внесення змін до актів законодавства, що випливають із цього Указу;
10) привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.