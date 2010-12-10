Тимошенко назвала свою «основну помилку»

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО називає своєю помилкою, що вона погодилася очолити уряд у 2007 році.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Корреспондент» № 47 (435) від 10 грудня 2010 року.

«Якщо говорити про помилки, то назву основну. Розуміючи, що ЮЩЕНКА після обрання на пост Президента було усиновлено олігархією і він перетворився на Кучму-2, не потрібно було йти вдруге на пост прем`єр-міністра у 2007 році», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона мала передбачати, що їй ніхто не дасть провести у країні справжні реформи, і саботуватимуть і дискредитуватимуть її роботу.

«Якщо політик, йдучи у владу, не має інструментів проведення реформ, туди ходити не можна», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що саме у той час вона робила все для того, щоб можна було прибрати команду Віктора ЯНУКОВИЧА. «Але це не треба було робити заради стратегії. Я тут зробила стратегічну помилку. Думаю, інших серйозних, вагомих помилок, окрім тієї, що я назвала, напевно, немає», - підкреслила лідер «Батьківщини».