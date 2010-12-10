Тимошенко: моя сім'я ніколи не була щасливою

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її друге балотування на пост Президента залежатиме виключно від волі українців.

Про те вона заявила в інтерв`ю журналу «Корреспондент» № 47(435) від 10 грудня 2010 року.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, людина не може ставити за мету свого життя посаду чи гроші, оскільки в певний момент життя потрібно замислитися - а що ти залишиш після себе. «Ти залишаєш щасливу сім`ю, надійну? Моя сім`я надійна і я її дуже люблю, але вона ніколи не була щасливою, оскільки вона ніколи мене не бачить. Ми ніколи по-справжньому не були разом, тому що завжди в моєму житті були питання, пов`язані з моєю політичною і громадською діяльністю», - сказав вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що хоче у цьому житті залишити те, що не вимірюється грошима, посадами і авторитетами. «Це той внесок, який я хочу вкласти у розвиток моєї країни. А президентство – це вже як вирішить країна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.