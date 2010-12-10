Нардеп пропонує саджати за підпільні казино

Боротьба з незаконним гральним бізнесом буде ефективною тільки в разі введення кримінальної відповідальності його організаторів.

Про це заявив народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, коментуючи заяви Генеральної прокуратури про проведення перевірки дотримання законодавства про заборону грального бізнесу на всій території України.

У переданому УНІАН коментарі депутат відзначає, що для того, аби прокуратура і міліція могли ефективно боротися з незаконно організованим гральним бізнесом, у правоохоронних органів має бути достатньо правових підстав. Адже на сьогодні за організацію грального бізнесу передбачена лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, констатує Д.ВЕТВИЦЬКИЙ. «Це не зупиняє ділків забороненого грального бізнесу. Саме тому ми повинні внести зміни до кримінального кодексу», - наголосив він.

Як нагадав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, відповідний законопроект він ініціював ще в жовтні 2009 року. «Відповідно до цього законопроекту, дії з організації таких підпільних казино тягнуть за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років», - заявив народний депутат.

Аргументуючи доцільність кримінального переслідування за організацію грального бізнесу, Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив упевненість, що «кримінальна відповідальність зупинить гральних ділків, які фактично крадуть гроші у наших людей».

Як повідомлялося, 9 грудня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА доручив прокурорам до кінця цього року перевірити по всій країні дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.