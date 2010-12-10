У ГПУ уже допускають, що отруєння Ющенка не було

У Генеральній прокуратурі України не виключають версію, що отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА не було.

Про це інтерв`ю газеті «Сегодня» (№276 від 10 грудня) сказав генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Таке теж не виключається. Але якщо отруєння не було, необхідні неспростовні докази цього. І відповідь на наступне питання: а що ж було?», - сказав генпрокурор, відповідаючи на запитання щодо можливості того, що отруєння не було.

За словами В.ПШОНКИ, відповіді на ці питання повинна знайти нинішня слідча група Володимира ПРОСКУРНИКА. За його словами, їй доводиться уточнювати і доуточнювати багато що з того, що робила слідча бригада Галини КЛИМОВИЧ. «Так, з одного боку, це крок назад. А з іншого - два кроки уперед для встановлення істини, з`ясування всіх обставин - чи було отруєння, і якщо так, хто винен», - сказав він.

В.ПШОНКА також вважає, що група Г.КЛИМОВИЧ, вільно або мимоволі, якоюсь мірою підігравала певним політикам і політичним силам. «Це була біда для слідства - упускалися важливі моменти, і увага переключалася на другорядні, малозначимі деталі, які не відігравали жодної принципової ролі. Резюмуючи, повинен зазначити: у справі, незважаючи на те, що накопичила слідча група, над її діями не було належного прокурорського нагляду. Зараз є і сильна група, і відповідний нагляд. Сподіваюся, це допоможе встановити істину», - сказав генпрокурор.