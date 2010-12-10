Прокуратура Києва скоро розпочне процедуру ексгумації тіла Чорновола

Прокуратура Києва скоро займеться процедурою ексгумації тіла В’ячеслава Чорновола.

Про це в інтерв`ю «Сегодня», розміщеному на сайті видання, заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

“Вона (ексгумація – УНІАН) скоро почнеться. Цією справою займатиметься прокуратура Києва”, - сказав В.ПШОНКА. При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи може ексгумація перевернути версію про випадковий характер ДТП. «Багато що повинна прояснити комісійна експертиза», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада В.ПШОНКА заявив, що Генеральна прокуратура України одержала дозвіл народного депутата Тараса ЧОРНОВОЛА на ексгумацію тіла його батька, лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола, який загинув у ДТП у 1999 році.