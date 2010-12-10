Лауреатом золотого «Будяка року-2010» став Могильов

Експертна група Української гельсінської спілки з прав людини нагородила міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА антипремією "Будяк року-2010".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

"Анатолій МОГИЛЬОВ отримує золотий "Будяк" за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод. І цьому є достатньо широка аргументація, що складається з фактів і загалом з політики МВС, яка реалізовуються цього року", - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.

Виконавчий директор Української гельсінської спілки уточнив, що йдеться про збільшення вдвічі насильницьких смертей у порівнянні з попереднім роком, незаконне перешкоджання мирним зібранням та затримання їх організаторів, відсутність незалежних розслідувань незаконних дій міліції, примусове проведення дактилоскопії людей при затриманні міліцією, посилення контролю за пересуванням осіб, а також за іноземцями.

"Мета нашої премії символічна. Україна - це як поле, де є як корисні, так і некорисні рослини, які символізують корисних та некорисних людей, і просто вказуємо цих будяків, яких треба виполювати, оскільки вони не просто заважають нам жити, вони заважають нам розвиватися і створюють дуже багато проблем людям в країні", - пояснив він.

У свою чергу голова фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА повідомила, що друге місце анти рейтингу посів голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, а третє поділили між собою мер Харкова Геннадій КЕРНЕС та суддя Харкова Сергій ЛОЗЮК за ухвалення рішення про затримання на 15 діб людей, які протестували проти вирубки дерев у цьому місті.

В.ЯВОРСЬКИЙ додав, що за час існування цієї антипремії лише одного разу її вдалося особисто передати людині, яка була нагороджена "Будяком". "Пану ЛУЦЕНКУ, наприклад, цей "Будяк" вручався прямо в руки, це відбулося на засіданні Громадської ради з прав людини. Інші люди зазвичай відмовлялися отримувати особисто цей будяк, тому ми надсилали їх кур`єрською поштою. Ці будяки будуть доставлені в приймальню Служби безпеки України, оскільки люди зазвичай відмовляються отримувати премії особисто", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Українська гельсінська спілка з прав людини заснувала антипремію "Будяк року" у 2006 році з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі упродовж року, та стимулюють суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденції у країні.

Антипремія вручається щороку 10 грудня особам та організаціям, які найбрутальніше порушують права людини.