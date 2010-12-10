Тимошенко попередила, що «блудних синів» назад не прийме

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що в разі її приходу до влади всі нинішні перебіжчики не повернуться в її команду.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «КорреспондентЪ» №47 (435) від 10 грудня 2010 року.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, є люди, у яких життєвий принцип, – розвивати і примножувати свій бізнес, є ті, у яких мета, - бути в політиці і на цьому заробляти гроші, навіть не будучи бізнесменами. «Є ті, хто просто стомився. Ми з ними прощаємося. Я нікого не засуджую. Кожен вибирає свій шлях. З нами залишаються лише сильні й переконані», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, чесних і сильних політиків у будь-якій країні одиниці, і стверджувати, що політики масово готові жертвувати собою, відмовлятися від своїх власних інтересів на користь країни, було б обманом. «В Україні, як у жодній іншій країні, політика перетворилася на проституцію», - сказала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що якби не було нинішньої ситуації, не можна було б розібратися до кінця в тому, хто є хто в її команді. «На жаль, совість неможливо вирахувати математичним методом, потрібні випробування. Я рада, що цей процес сьогодні триває», - сказала вона. При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона нікого силоміць не тримає в команді, а декого навіть підштовхує до виходу.

Відповідаючи на запитання, чи допускає вона повернення в команду всіх тих, хто її залишив, у разі приходу до влади, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Можна, звісно, почитати притчу про повернення блудного сина. Там усе написано. Але це не той випадок. Тому для тих, хто одного разу виявився слабким, нечесним або меркантильним, повернення в команду не буде».