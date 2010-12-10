Азаров розтлумачив, що звільнений міністр нічим не гірший за двірника

Міністрам, які звільнені з посад відповідно до указу Президента про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, при звільненні будуть виплачені грошові компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи будуть звільненим міністрам виплачені грошові компенсації, М.АЗАРОВ сказав: «А як би ви хотіли? Відповідно до трудового законодавства. Коли звільняють двірника, йому виплачують компенсацію – виплачують, коли звільняють машиніста тепловоза, йому виплачують компенсацію – виплачують. Точно так само виплатять міністрам».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до указу, кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.