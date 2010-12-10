Хорошковський дав вказівку вчинити замах на керівника телеканалу?

У Службі безпеки України називають «дешевою провокацією» заяву народного депутата України Олеся ДОНІЯ про нібито вказівку голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО чинити фізичний тиск на керівника телеканалу ТВі Миколу КНЯЖИЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, коментуючи відповідну заяву народного депутата.

«Це чергова дешева провокація, яка не викликає нічого, крім посмішки», - зазначили в СБУ, додавши при цьому, що законність будь-яких дій Служби безпеки легко перевірити через звернення до органів прокуратури, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства, у тому числі працівниками правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДОНІЙ у спеціальному випуску новин на телеканалі ТВі заявив про отримання листа від співробітника Служби безпеки України, в якому стверджується, що голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ нібито давав вказівку чинити фізичний тиск на керівника телеканалу ТВі М.КНЯЖИЦЬКОГО.

Зокрема, О.ДОНІЙ зачитав відповідного листа, попередивши глядачів, що не може стверджувати, що інформація в цьому листі відповідає дійсності.

О.ДОНІЙ навів декілька цитат з цього листа співробітника СБУ.

“Намагаючись відвернути злочин, прошу вас оприлюднити наступну інформацію: згідно отриманих даних, за дорученням особистим Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО вже декілька разів готувався замах на здоров’я директора телеканалу ТВі Миколи КНЯЖИЦЬКОГО. Це доручення давалось співробітникам СБУ”, - сказав О.ДОНІЙ.

Також він зачитав ще кілька фрагментів листа, у яких йшлося про встановлення зовнішнього спостереження.

“Згідно отриманих даних, ще в червні співробітниками СБУ було доручено вести стеження за М.КНЯЖИЦЬКИМ, щоб побити його і залякати”, - процитував листа депутат.