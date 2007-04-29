Президент Литви: я сказав Ющенку та Януковичу, що треба говорити між собою

Президент Литви Валдас АДАМКУС переконаний, що українські політики самостійно знайдуть вихід з кризи.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Український народ без будь-якого втручання ззовні може вирішити цю проблему мирно і на законних підставах. І ви можете зробити це”, - сказав він.

Президент Литви висловив сподівання, що політики та Конституційній Суд ідуть до пошуку рішення.

Він також зазначив, що будь-яке втручання ззовні може допомогти лише для досягнення тимчасового перемир’я, як це було після помаранчевої революції.

“Я ніколи не забуду одну річ: під час переговорів в Маріїнському палаці Віктор ЮЩЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ сиділи та говорили, однак я зрештою помітив, що вони не сказали жодного слова один одному, тому я взяв їх за руки, і сказав, що треба говорити між собою”, - сказав В.АДАМКУС.

“Я вірю, що український народ може вирішити це питання самостійно. І політики також. Україна має бути питанням номер один для них”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, перебуваючи з офіційним візитом в Литві, висловив сподівання, що Президент Литовської Республіки В.АДАМКУС може приїхати в Україну і допомогти у вирішенні політичного конфлікту.

О.МОРОЗ сказав: «Якщо виникне потреба, я розраховую на «легку руку» Президента, оскільки він її має, щоб він приїхав в Україну і допоміг звести сторони, які за якихось причин не можуть домовитися. Досвід у нього великий, я думаю, що це було би корисно».