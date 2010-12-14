Справу Луценка і його водія розслідували одинадцять «важняків»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що влада висунула йому “абсурдні звинувачення” з метою залякати інших опозиційних політиків.

Про це колишній міністр заявив на прес-конференції в УНІАН, коментуючи завершення Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України досудового слідства у кримінальній справі за його обвинуваченням та співробітника цього міністерства Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО назвав “юридичним маразмом” пред`явлені вчора остаточні обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Екс-міністр нагадав, що 41 день тому його викликали до Генеральної прокуратури як свідка, і того ж дня йому було змінено статус на обвинуваченого.

“Кримінальна справа зводилась до наступного: міністр внутрішніх справ України увійшов у попередній зговір зі своїм водієм з метою поцупити з державного бюджету 40 тисяч гривень”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, слідчі стверджують, що зговір відбувся у листопаді 2005 року про те, щоб начебто у 2009 році водію буде неправильно обрахований стаж і щоб йому нараховувались до зарплати зайвих дві тисячі гривень, а потім вихідна допомога. При цьому екс-міністр запитав, а яка особисто йому могла бути користь з цього зговору. “Щоб водій мене добре возив?”, - зауважив він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що всі докази слідчих базуються на свідченнях співробітників МВС щодо існування нібито його усної вказівки про таке оформлення документів водія та ксерокопії одного підписаного ним документу. Екс-міністр підкреслив, що не міг підписати жодного документу без віз керівників низки департаментів МВС. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що ніхто, за законом, не мав права виконувати “злочинні вказівки” міністра, навіть якби вони й були.

Екс-міністр також зазначив, що всі сорок днів над цією, за його словами, “надзвичайно резонансною для Генеральної прокуратури справою” працювала група з 11-ти слідчих у особливо важливих і важливих справах. “Такої групи, я не пам’ятаю, навіть у справах по “Еліті-Центр”, Олексія ПУКАЧА... та інших резонансних справах. Я так розумію, що для керівництва Генеральної прокуратури ця справа була найрезонанснішою”, - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу, що розслідування було завершено за сорок днів, перед початком судового засідання, на якому мала розглядатись його скарга щодо правомірності порушення проти нього цієї кримінальної справи. “Слідство було закрито, щоб унеможливити цей розгляд в суді, і мені було пред’явлено обвинувачення”, - зазначив екс-міністр.

Він нагадав, що статтями Кримінального кодексу, за якими йому висунуто обвинувачення, передбачено до 12 років позбавлення волі. “Більше, ніж отримали вбивці Гонгадзе, більше, ніж могли отримати, але ніколи не отримають, розкрадачі державного майна”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр переконаний, що всі ці звинувачення мають одну мету – залякати інших політиків, не допустити опозиціонерів до наступних парламентських виборів та помститись йому за принципову позицію на посаді глави МВС.

“Я вважаю, що замовниками, враховуючи зовнішні ознаки цієї справи, – за 40 днів, 24 томи (справи) і одинадцять “важняків” – є вищі посадові особи держави. Якщо бути точнішим у своїх висловлюваннях – це вище керівництво донецької ОЗУ, яка прийшла до влади в Україні і зараз реалізовує помсту мені за ті роки, коли вони у страху чекали моєї відповіді за свою справді бандитську діяльність. Я знаю, що говорю, коли говорю про бандитську діяльність. Можу пред’явити внутрішні документи МВС, які свідчать, що серед депутатів Партії регіонів, вищого керівництва Партії регіонів є люди, причетні до бандитизму, організації організованих злочинних угрупувань. З дев’яностих років обліки МВС свідчать про те, що це організована група, яка має на меті підпорядкувати собі всі фінанси держави, які мають привести їм максимальне збагачення”, - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

Також екс-міністр вважає, що справою проти нього нинішня влада демонструє “через свою авторитарну вертикаль... для всіх інакомислячих, що буде, якщо людина не перестане говорити незручні для влади речі”. “Кожний, хто не замовкне – буде сидіти з підставами чи без підстав”, - додав він.

Але найголовнішою метою висунутих проти нього обвинувачень, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, є недопущення опозиційних політиків до участі у парламентських виборах.

“При підготовці до наступних виборів до Верховної Ради України взятий курс: “а” - до видовищ – у вигляді “посадки” нелюбих їхньому електорату політиків і “б” – головне – організацію схеми по недопущенню опозиційних політиків до виборів до Верховної Ради”, - наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що українським законодавством заборонено участь у виборах людям з не знятою судимістю. “Я маю інформацію, що в переліку таких осіб, які не будуть допущені до наступного парламенту, моє прізвище стоїть на другому місці після Юлії ТИМОШЕНКО”, - зауважив він.

Екс-міністр переконаний, що його “абсурдна справа” спрямована виключно на реалізацію вищеназваних ним цілей, але він не збирається тікати з країни і сподівається знайти чесний суд, який справедливо визначить його долю.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА та співробітника цього міністерства Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)".

Раніше начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ повідомляв, що Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується декілька фактів порушення законодавства.

О.КАЛІФІЦЬКИЙ наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО влаштував на роботу свого друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При цьому, додав він, як з’ясувало слідство, диплом про технічну освіту Л.ПРИСТУПЛЮКА, на підставі якого він отримав звання капітана міліції, виявився фальшивим.

О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що Л.ПРИСТУПЛЮК був прийнятий не на посаду водія, а отримав офіцерське звання і працював старшим оперуповноваженим в одному із секретних підрозділів. Крім того, пізніше Ю.ЛУЦЕНКО поза чергою надав право Л.ПРИСТУПЛЮКУ отримати квартиру. Представник Генпрокуратури також заявив, що водій Ю.ЛУЦЕНКА отримував "знаки відомчі і нагороди".

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляв про відсутність політичного підгрунтя у порушенні кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.