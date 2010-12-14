Через п’яний дебош у Франкфурті лишилися всі 59 членів делегації

Керівник української делегації на Фестивалі молоді у ПАР "регіонал" Андрій Пінчук спростовує свою причетність до інциденту у Франкфуртському аеропорту.

Про це, як повідомляє Українська правда, йдеться у його відеозверненні, розміщеному на YouTube.

Пінчук пояснив, що він не був присутнім під час інциденту, оскільки летів з іншою частиною делегації на день пізніше.

За його словами, перша частина української делегації, яка складалася з 59 осіб, вилітала до ПАР 11 грудня.

"При посадці літака (у Франкфурті) виник інцидент, коли 5 людей з української делегації зняли з рейсу. Згідно з правилами безпеки, представники авіакомпанії послалися на алкогольне сп’яніння цих 5 осіб", - розповів Пінчук.

"Інша частина делегації могла спокійно продовжити візит. Але представниками делегації, керівниками групи, левину частину якої складали представники Комсомолу і молоді соціалісти, було прийнято рішення залишитися разом з цими 5 людьми і полетіти наступного дня", - додав він.

12 грудня, за словами Пінчука, інша частина делегації, у тому числі і він, прилетіли у Франкфурт, "зустрілися там, провели бесіду, з’ясували, через кого виник інцидент".

"Я запропонував відправити цих людей назад, в Україну, але представники Комсомолу наполягли на тому, щоб вони летіли… Ми ще провели нараду, підвисили дисципліну, відповідальність і вилетіли 12 грудня о 22:40 всією делегацією", - сказав Пінчук.

Він наголосив, що з боку влади Німеччини "офіційних претензій нема, оскільки це було порушення правил перельоту".

"Ці 5 осіб по прильоту в Україну, звичайно, понесуть відповідальність за свої дії. Але це рішення вже ухвалюватиме Міністерство", - заявив "регіонал".