Кримські комуністи поновили Грача на посаді лідера

Позачерговий пленум Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України вчора обрав главою Рескому Леоніда ГРАЧА, якого об`єднаний пленум центрального комітету і центральної контрольної комісії КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Кримської організації Компартії.

Пленум також знову обрав другим секретарем рескому Юрія АКСЮТІНА, якого президія ЦК 10 грудня вирішила виключити з лав партії.

У повідомленні зазначається, що у роботі пленуму, крім кримських партійців, взяли участь секретар ЦК КПУ Володимир ОПЛАЧКО і перший заступник голови ЦКК Компартії Микола КУХАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, об`єднаний пленум в Києві вирішив вивести Л.ГРАЧА зі складу ЦК і звільнити його з посади першого секретаря Кримського рескому партії «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».

Президія ЦК вирішила виключити з лав партії другого секретаря Кримського рескому КПУ Ю.АКСЮТІНА «за грубе порушення статуту і дії, спрямовані на розкол парторганізації».

Як відомо, Л.ГРАЧ критикував лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з ПР у Верховній Раді.