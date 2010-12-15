Азаров доручив Тігіпку роз’яснити людям пенсійну реформу

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру – міністру соціальної політики Сергію Тігіпку, під чиїм керівництвом було розроблено законопроект про зміни у пенсійному законодавстві, провести широке громадське обговорення змісту реформи. Відповідне доручення глава уряду дав, розпочинаючи засідання Кабінету Міністрів України.

Так, Азаров зазначив, що Тігіпко має організувати роботу з роз’яснення положень пенсійної реформи, проведення відкритих дискусій з представниками громадських організацій, профспілками, роботодавцями, підприємцями, експертами, міжнародними консультантами тощо. За словами прем’єр-міністра, обговорення і внесення пропозицій відбуватиметься, зокрема, на сайті Міністерства соціальної політики.

«Після аналізу пропозицій, внесених людьми, після того, як всі будуть почуті, ми повинні отримати найкращий варіант пенсійної реформи, в якому кожен громадянин побачить свій інтерес», - наголосив глава уряду.

На переконання Миколи Азарова, реформи будуть успішними лише за умови, що вони прозорі, зрозумілі для людей, і коли під час їх проведення враховуються інтереси і думка кожного громадянина, незалежно від його віку, професії чи соціального становища.

Саме тому, за словами прем`єра, чи не найважливішим завданням уряду сьогодні є проведення інформаційної, роз’яснювальної та консультативної роботи щодо змін, які відбуваються в країні. «Ми маємо залучити до громадського обговорення та внесення пропозицій усі верстви населення України. Потрібно обов’язково брати до уваги в нашій роботі усі слушні пропозиції», - підкреслив Азаров.