Депутати Партії регіонів залишилися в залі парламенту на ніч

Народні депутати з фракції Партії регіонів залишаться в сесійній залі парламенту на всю ніч.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат від ПР Володимир РИБАК.

“Ми повинні забезпечити на ранок нормальну роботу парламенту”, - наголосив він.

Журналісти, які працюють у Верховній Раді, також залишають приміщення парламенту.

Як повідомляв УНІАН, близько 19.20 у сесійній залі сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Депутати від ПР увірвалися в президію, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

Декількох депутатів від опозиції забрала “швидка допомога”.