Депутати Партії регіонів залишилися в залі парламенту на ніч
20:35, 16 грудня 2010Політика
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"Ми повинні забезпечити нормальну роботу"
Народні депутати з фракції Партії регіонів залишаться в сесійній залі парламенту на всю ніч.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат від ПР Володимир РИБАК.
“Ми повинні забезпечити на ранок нормальну роботу парламенту”, - наголосив він.
Журналісти, які працюють у Верховній Раді, також залишають приміщення парламенту.
Як повідомляв УНІАН, близько 19.20 у сесійній залі сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.
Депутати від ПР увірвалися в президію, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.
Декількох депутатів від опозиції забрала “швидка допомога”.
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