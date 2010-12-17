Бютівці зняли побої і йдуть у Генпрокуратуру

Депутати БЮТ звернуться до Генпрокуратури з вимогою притягнути депутатів Партії регіонів до відповідальності через бійку у Верховній Раді.

Про це заявив заступник голови фракції БЮТ-Батьківщина Сергій Соболєв, повідомляє прес-служба Блоку.

"Депутати нашої фракції, які по-звірячому були побиті депутатами Партії регіонів, вже зняли побої, і ми обов`язково звернемося до криміналістів, а також у відповідні органи, зокрема до ГПУ, щоб ті, хто вчинив злочин, обов`язково були притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

"Тим більше, що є всі документи, є відеозйомка, фотографії, які підтверджують факт безжального побиття конкретними депутатами ПР депутатів нашої фракції", - зазначив Соболєв.

Також він заявив, що фракція вимагатиме, щоб спікер Володимир Литвин особисто поніс відповідальність, оскільки імовірно саме він давав наказ службі охорони відкрити всі доступи для депутатів Партії регіонів до сесійної зали з боку кулуарів спікера, "у результаті чого й було здійснено звірячий напад".

Як відомо, у результаті вечірнього штурму трибуни "регіоналами" сильно постраждало кілька БЮТівців.

Так, до лікарні потрапили депутати від БЮТ Гнаткевич, Василь Кравчук, Володимир Бондаренко і Михайло Волинець.

Волинець отримав травму голови, Гнаткевич станом на вечір четверга перебував у важкому стані.

Українська правда