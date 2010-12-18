Корольов розповів, як переозброюють ЧФ РФ у Севастополі

Поставки на Чорноморський флот РФ нових зразків техніки і зброї здійснюються відповідно до затверджених планів; переозброєння флоту має свою специфіку внаслідок того, що значна частина ЧФ перебуває на території України, з керівництвом якої потрібно узгоджувати ці питання.

Про це заявив командуючий ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ в інтерв`ю журналістам у Севастополі, повідомили агентству УНІАН у Групі інформаційного забезпечення ЧФ РФ.

Як додав командувач, «поставки нових зразків техніки і зброї здійснюються відповідно до затверджених планів. Повторюся, в української сторони є розуміння наших проблем і готовність обговорювати шляхи їх вирішення».

За інформацією В.КОРОЛЬОВА, в серпні 2010 року він брав участь в закладці підводного човна нового проекту, призначеного для Чорноморського флоту. «Закладаються і будуються надводні кораблі нових поколінь. У міру здачі їх промисловості, вони надходитимуть і на ЧФ. Переозброєння флоту пов`язане з кораблебудівною програмою країни, загальнодержавними поставками нових зразків зброї. Ми покладаємо надії на нові фрегати проекту 11356, які вже пройшли обкатку в непростих кліматичних умовах при експлуатації ВМС Індії, і тепер будуватимуться, з відповідним складом озброєння, для Чорноморського флоту», сказав віце-адмірал.

В.КОРОЛЬОВ зазначив: «Є ще ряд перспективних проектів, які, з часом, упевнений, надійдуть на озброєння флоту. Це вже кораблі абсолютно іншого рівня, ніж ті, що ми експлуатуємо сьогодні: з іншою зброєю, іншими системами, умовами проживання».

Як додав віце-адмірал, «надходить нова стрілецька зброя, авто- і бронетехніка до берегових військ ЧФ. Чорноморців екіпірують у нові зразки військової форми». «Зміни на краще відбуваються, і цей процес прискорюється», - сказав В.КОРОЛЬОВ.