Азарову подарували джип темно-червоних троянд

Прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ подарували на день народження, яке він відзначав 17 грудня, джип-"кубик" темно-червоних троянд.

Як передає видання “Сегодня”, прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК`ЯНЕНКО заявив, що квіти М.АЗАРОВУ подарували співробітники Кабінету міністрів.

"Але лише квіти, машину ми йому не даруємо", - уточнив В.ЛУК`ЯНЕНКО.

За його словами, свій день народження прем`єр-міністр зустрів, як і звичайний день.

"О 8:30 Микола Янович був у своєму кабінеті. Апарат Кабміну привітав його квітами. АЗАРОВ любить книжки, тому дарували друковані видання, у тому числі досить рідкісні. Наприклад, спогади прем`єр-міністра Росії графа Вітте", - зазначив прес-секретар.

"Також ми зуміли розшукати екземпляр калузької обласної газети від 17 грудня 1947 року (цього дня в Калузі народився М.АЗАРОВ). У ній - стаття про те, що саме 17 грудня по всьому Союзу скасували карткову систему видачі товарів і почали грошову реформу", - повідомив прес-секретар прем’єра.