ДАІ готує зміни до Правил дорожнього руху.

Про це пише газета «Сегодня».

Як повідомили виданню в Департаменті ДАІ МВС, зміни готуються, але набудуть чинності не раніше, ніж за 3-4 місяці, оскільки для цього треба серйозно змінювати не лише ПДР (робиться постановою Кабміну), але й Адміністративний кодекс, на що має право тільки Верховна Рада.

«Ми не говоримо про підвищення штрафів за всі порушення, а тільки за найнебезпечніші. Це перетин залізничних переїздів (штрафи можуть підвищити в 3-5 разів, до 1700-2000 грн., якщо водієм створена аварійна обстановка чи є матеріальний збиток), управління автомобілем у нетверезому стані, перевищення швидкості (хочуть ввести градацію: чим більше перевищив – тим більше заплатив), – сказав керівник прес-служби ДАІ Євген КРАВЕЦЬ. – Права як вилучали, так і вилучатимемо тільки за порушення, які передбачають цю процедуру, наприклад, пияцтво за кермом, проїзд на червоне світло. До кінця грудня напрацювання з`являться на сайті Департаменту ДАІ для обговорення, сподіваємося, що до квітня документ потрапить до Верховної Ради».

За інформацією газети, основні зміни такі:

1. Заборона їздити на гумі, що не відповідає сезону. При температурі повітря нижче +7 градусів необхідні шини із зимової, більш м`якішої гуми, при вищій температурі - шини з твердої літньої гуми. Взимку автомобіль на літній гумі небезпечний: він погано керований, може піти в занесення, злетіти з траси, у нього подовжується гальмівний шлях. Літом зимова гума також подовжує гальмівний шлях. Інспектор одержить право заборонити водієві подальший рух.

2. Введення їзди з включеним ближнім світлом фар у зимову пору року цілодобово (пропонується з жовтня по березень) по місту і у будь-яку пору року за містом. Це підвищує безпеку руху, оскільки дозволяє іншим водіям і пішоходам раніше побачити автомобіль.

3. Введення коректного користування аварійною сигналізацією. «Аварійку» можна включати тільки при несправності автомобіля або щоб позначити його місцерозташування там, де дозволена зупинка. Водій повинен при цьому перебувати поряд з машиною. Якщо, наприклад, водій зупинився під заборонним знаком, включив «аварійку», а сам пішов до магазину - штраф (435-510 грн.).

4. Заборона перевозити дітей до 12 років без спецкрісла (зараз школярів можна перевозити без нього тільки на задньому сидінні).

5. Збільшення максимальної швидкості руху за містом до 110 км/год. на дорогах з розділовою смугою. Діючими правилами така швидкість фактично дозволена (за містом можна їхати 90 км/год. плюс перевищення ще до 20 км/год. не карається).

6. При зупинці автомобіля інспектором водій зобов`язаний не виходити з нього, а перебувати за кермом, тримаючи руки на кермі. Так прийнято в Європі для забезпечення безпеки інспектора від несподіваного нападу з боку водія. Підійшовши до машини, інспектор може запропонувати водієві вийти з автомобіля і пройти в безпечне (для інспектора, щоб його не збили інші машини, адже він стоїть ліворуч автомобіля) місце для роз`яснення причин зупинки.

7. Заборона групових вуличних перегонів. Небезпека таких перегонів очевидна. Зараз може бути тільки штраф за перевищення швидкості (255-680 грн.). Пропонується прирівняти відповідальність за участь в гонках до водіння автомобіля в нетверезому стані.