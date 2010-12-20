У Ющенка вимагають розслідувати «обурливий інцидент у Донецьку»

«Наша Україна» закликає українських науковців і студентів об’єднатися на захист своїх прав.

Про це заявила речник лідера партії “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Вона наголосила, що політика тиску і залякування українських освітян щодня набуває нових обертів. “Лінія наступу стосується всіх «неугодних». Так, були звільнені ректори Донецького національного та Уманського педагогічного університетів, представниками спецслужб проводились «виховні» бесіди з ректором Українського католицького університету, а Національний університет «Києво-Могилянська академія» почав зазнавати справжніх переслідувань з боку міністра освіти”, - наголошує речник В.ЮЩЕНКА.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, останній випадок, який вимагає негайної реакції як правоохоронних органів, так і всього суспільства й академічного середовища, - це ситуація навколо новообраного ректора Донецького університету професора Юрія ЛИСЕНКА і побиття його дружини Тетяни ЛЕВ.

”Країна не може мовчки і байдуже поставитися до цього. «Наша Україна» вимагає і підтримує всі заклики об’єктивно розслідувати обурливий інцидент у Донецьку”, - наголосила І.ВАННИКОВА.

За її словами, категоричний громадський осуд повинен стосуватися всього широкого освітянського контексту цієї справи – свідомих спроб залякати українських освітян, приборкати занадто волелюбних керівників вишів і в типово радянський спосіб зупинити будь-які спроби домагатися автономій для вітчизняних університетів.

”Нинішня влада хоче повернути стару корумповану і авторитарну систему, за якої міністерський чиновник – це господар і вершитель доль, а всі ректори та студенти мають ходити строєм і брати під козирок. Тиск на українські університети та науковців - це тиск на природні осередки свободи та вільнодумства в нашій країні”, - підкреслює речник лідера партії .

Вона наголосила, що ”Наша Україна” засуджує таку політику і вірить, що абсолютна більшість українських студентів і викладачів не стоятиме осторонь і зуміє об’єднати громадські зусилля на захист своїх прав.