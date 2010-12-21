Кравчук: з цього парламенту вже нічого не вийде. Вони відчули смак крові

Президент України Леонід КРАВЧУК висловлюється за розпуск парламенту через бійку, яка відбулася минулого тижня у стінах Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він сьогодні під час інтернет-конференції.

"Це вже система бійок… Я б цей парламент розпустив. З цього парламенту вже нічого не вийде. Вони відчули смак крові", - наголосив Л.КРАВЧУК.

"Я знаю з досвіду багатьох країн, що стусанами часто обмінюються у парламенті. Але то зовсім інше… У нас це була не штовханина, а бійка м’ясників, доведених кимось до екзальтованого стану. Кожна фракція має право на блокування у рамках закону. До речі, Партія регіонів свого часу більше місяця блокувала парламент. І ніхто нікого не вбивав", - зазначив Л.КРАВЧУК.

Також він висловився за серйозне оновлення оточення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«ЯНУКОВИЧ повинен серйозно оновити свою команду. Обов`язково... Яка б не була програма, які б не були реформи, поки не буде команди, здатної їх виконати, повірте - нічого не вийде», - вважає екс-Президент.

Як приклад непрофесіоналізму Л.КРАВЧУК нагадав про підготовку і прийняття Податкового кодексу, коли людям довелося виходити на акції протесту, щоб добитися захисту своїх прав. «Люди, які беруться вже механізми створювати для реформ, вони нездатні, вони неосвічені, вони не мають ні професійної, ні політичної, ні моральної культури, і вони небезпечні для України. З такими людьми реформи не проведеш», - сказав він.

"Я можу сказати на користь чинного Президента одну фразу – він перший розпочав реформи. Я не кажу, що ці реформи вже дали результати. Він набрався волі, мужності, сили розпочати реформи, зробити перші кроки. Якщо буде контроль і команда, яка виконуватиме закони, а ця комарилія, яка оточує, не буде захоплюватися: «ми вже «взяли Бога за бороду», як вони це зараз роблять, то, може, щось із цього вийде. Хотілося б, щоб вийшло. Врешті-решт, без реформ Україна буде і надалі тупцювати далеко-далеко внизу", - наголосив Л.КРАВЧУК.