Прес-конференція про початок будівництва спорткомплексів по всій Україні

У п’ятницю, 24 грудня, о 14:00 у Києві відбудеться прес-конференція на тему: «Українська надія на Олімпійських іграх в Лондоні: розпочинається будівництво нових спортивних комплексів в усіх областях України».

Учасники прес-конференції: 1. Анатолій Домашенко, заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

2. Ельбрус Тедеєв, президент Федерації вільної боротьби України, Олімпійський чемпіон, народний депутат України.

3. Ігор Гайдамак, перший віце-президент Федерації боксу України, віце-президент Європейської федерації боксу, заслужений тренер України.

4. Галина Герега, співзасновник компанії «Епіцентр К», депутат Київської міської ради.

5. Петро Михайлишин, генеральний директор компанії «Епіцентр К».

6. Борис Лобко, генеральний менеджер зі спорту компанії «Епіцентр К», заслужений тренер України.

7. Василь Федоришин, заслужений майстер спорту, срібний призер XIX Олімпійських ігор в Пекіні з вільної боротьби.

8. Артем Іванов, майстер спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібний призер Чемпіонату світу з важкої атлетики.

9. Олександр Усик, заслужений майстер спорту з боксу, чемпіон Європи, бронзовий призер Чемпіонату світу, переможець Кубку світу 2009 року, переможець Кубку Європи 2010 року.

Крім того, в прес-конференції візьмуть участь 17 найкращих спортсменів України в силових видах спорту, які будуть нагороджені преміями.

Місце проведення: найбільший в світі будівельно-господарський гіпермаркет «ЕпіЦентр К» (55 тис. кв. м), вул. Берковецька, 6.

Від ст. м. “Житомирська” для журналістів буде організований автобус – від’їзд о 13:15. При собі необхідно мати редакційне посвідчення.