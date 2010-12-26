Князевич зрозумів, «на корупцію» перевірять усіх, крім держслужбовців

Виключення з антикорупційного законопроекту норми про обов`язкове декларування доходів і витрат усіма близькими людьми і родичами державних службовців має політичні мотиви.

Таку думку в коментарі «Дзеркалу тижня» висловив народний депутат від блоку «Наша Україна - Народна самооборона», член робочої групи з доопрацювання законопроекту №7487 Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«По суті, відсутність цієї норми повністю вихолостила антикорупційний законопроект», - заявив він.

На думку парламентарія, контроль і спеціальна перевірка близьких осіб держслужбовців дали б реальний інструмент перевірки і притягнення до відповідальності чиновників. «І мені не зрозуміло, навіщо взагалі було міняти наше в цілому вельми прогресивне антикорупційне законодавство, якщо дана норма з нього виключена? Очевидні політичні мотиви», - зазначив Р.КНЯЗЕВИЧ.

Він підкреслив також, в законопроекті «повторено низку абсурдних статей, які вже півтора роки були предметом критики усіх фахівців».

«Так, до переліку суб`єктів для спеціальної антикорупційної перевірки підпадають всі громадські організації, а також всі члени дільничних і територіальних виборчих комісій. Тобто перевірці піддаватимуться люди, які ніякого відношення до державної служби не мають. Боюся, що після того, як наші силові структури почнуть перевіряти виборчі комісії, в них залишаться працювати члени тільки однієї партії», - резюмував депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу проект закону №7487 «Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні», ініційований Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, у четвер, 23 грудня.