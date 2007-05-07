Радіація на Іллічівському полігоні перевищує норму у 28 тисяч разів

Максимальне радіоактивне випромінювання на Іллічівському полігоні Донецької області в 28 тисяч разів перевищує норму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник головного державного санітарного лікаря Донецької обласної санепідемстанції Лариса ГУСЄВА, посилаючись на попередній висновок фахівців київського Інституту ядерних досліджень.

"Згідно з попередніми даними, фахівці Інституту знайшли на полігоні точку з максимальною потужністю випромінювання 700 тис. мкр/год., а джерелом випромінювання є радіоактивний елемент Цезій-137. Остаточна причина радіоактивного зараження території полігону буде названа пізніше, її ми поки не знаємо", - сказала Л.ГУСЄВА. При цьому вона нагадала, що природні фонові показники радіоактивності в області становлять до 25 мкр/год.

Л.ГУСЄВА уточнила, що "зараз Інститут ядерних досліджень та Інститут гігієни й екології роблять експертизу". "Це займе тиждень-два. Тоді вже нам дадуть остаточні результати про склад речовини, знайденої на полігоні", - сказала Л.ГУСЄВА.

При цьому на висловила впевненість, що Цезій-137 "на полігон був внесений штучно". "Це однозначно, це ні в кого не викликає сумнівів", - підкреслила заступник державного санлікаря.

Л.ГУСЄВА також повідомила, що "зараз на полігоні вибирається тип захисної плівки, яка буде застосована для пилоподавлення".

"На місці фахівці МНС проводять випробування плівки, яка застосовується для пилоподавлення. Як тільки визначимося з типом плівки, будуть протягом тижня-двох проведені роботи з пилоподавлення", - уточнила Л.ГУСЄВА.

Вона також підтвердила, що "після отримання проектної документації з полігону передбачається вивіз радіоактивного грунту".

"На це піде місяць-півтора", - додала Л.ГУСЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2007 року на території промислового полігону на землях Іллічівської сільської ради в Костянтинівському районі Донецької області було виявлено ділянки з підвищеними рівнями радіоактивності. Гамма-фон на ділянці становив понад 3000 мкр/год. при природних фонових показниках радіоактивності в Донецькій області до 25 мкр/год.