Депутати викликають на завтра Пшонку

Верховна Рада України завтра заслухає інформацію Генеральної прокуратури України щодо підстав для порушення кримінальних справ та взяття під варту окремих осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови, внесеної народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів) та Ігорем ШАРОВИМ (Народна партія), проголосувало 408 народних депутатів з 429, зареєстрованих у сесійній залі.

Разом із тим у постанові на вимогу опозиції зазначено, що Верховна Рада хоче заслухати з цього питання саме генерального прокурора Віктора ПШОНКУ.

Перед цим парламент відмовився ухвалити внесений опозиційними депутатами проект постанови про заслуховування інформації генпрокурора України В.ПШОНКИ та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з приводу політичних переслідувань представників опозиційних партій та окремих колишніх високопосадовців. Цей проект постанови підтримали 162 народних депутати з 426, зареєстрованих у сесійній залі. Більшість відмовилася голосувати за цей документ, мотивувавши це тим, що у п’ятницю, 14 січня, Н.КАРПАЧОВА виступатиме у ВР зі щорічною доповіддю, і депутати матимуть можливість поставити їй запитання щодо арештів колишніх високопосадовців.