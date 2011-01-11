Депутати викликають на завтра Пшонку
Опозиція наполягла
|Віктор ПШОНКА
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови, внесеної народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів) та Ігорем ШАРОВИМ (Народна партія), проголосувало 408 народних депутатів з 429, зареєстрованих у сесійній залі.
Разом із тим у постанові на вимогу опозиції зазначено, що Верховна Рада хоче заслухати з цього питання саме генерального прокурора Віктора ПШОНКУ.
Перед цим парламент відмовився ухвалити внесений опозиційними депутатами проект постанови про заслуховування інформації генпрокурора України В.ПШОНКИ та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з приводу політичних переслідувань представників опозиційних партій та окремих колишніх високопосадовців. Цей проект постанови підтримали 162 народних депутати з 426, зареєстрованих у сесійній залі. Більшість відмовилася голосувати за цей документ, мотивувавши це тим, що у п’ятницю, 14 січня, Н.КАРПАЧОВА виступатиме у ВР зі щорічною доповіддю, і депутати матимуть можливість поставити їй запитання щодо арештів колишніх високопосадовців.