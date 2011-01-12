Азаров хоче постійно бути на коні, незалежно від погоди

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне в поточному році розпочати серйозну модернізацію агропромислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“2011 рік повинен стати свого роду «рубіконом», з якого розпочнеться докорінна модернізація вітчизняного агропромислового виробництва”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що на сьогодні продуктивність сільгоспвиробництва в Україні в 3-5 разів нижче, ніж у країнах Європи. “Далі таку відсталість і скорочення темпів розвитку галузі терпіти неможливо”, - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні технології, які використовують при виробництві аграрної продукції, не гарантують продовольчу безпеку країни. «Ми постійно балансуємо на грані: дав Бог сприятливі погодні умови – ми на коні, не дав – ми латаємо діри на продовольчому ринку», - сказав глава уряду.

Він також зазначив, що для забезпечення продовольчої безпеки країни необхідно проаналізувати і відкорегувати баланс посівів сільгоспкультур.

«Дозволити, щоб українська земля була виснажена для експорту ріпаку і соняшнику до Європи, і щоб одночасно не вистачало на гречку (площ – УНІАН), ми не маємо права», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що за формування необхідного балансу посівних площ для різних культур особисто відповідає міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.