Данилишин отримав політичний притулок у Чехії

Колишній міністр економіки Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Про це Радіо Свободаповідомила адвокат Данилишина Маріна Махіткова.

Рішення про це сьогодні ухвалило міністерство внутрішніх справ Чехії. Досі Данилишин перебував у в’язниці попереднього затримання в Празі. Міський суд ще має вирішити питання про звільнення Данилишина з-під варти.

Богдан Данилишин – екс-міністр в уряді Юлії Тимошенко – був затриманий у Празі 18 жовтня минулого року під посольством України поліцією Чехії на підставі запиту Інтерполу.

Богдана Данилишина обвинувачують в Україні за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Представники опозиції називають справу сфабрикованою і заявляють про політичне переслідування колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко.