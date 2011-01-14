Азаров розсекретив розпорядження, щоб спростувати заяву Тимошенко

На зустрічі з представниками японських ЗМІ екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вдалася до «відвертої брехні».Так стверджує прес-служба Кабінету міністрів України.

Так, екс-прем`єр заявила, що «гроші, отримані від співробітництва з Японією в рамках «Кіотського протоколу» ніколи не списувалися зі спеціального рахунку Міністерства екології».

Задля спростування цієї заяви Кабінет Міністрів України скасував гриф «Для службового користування» щодо низки урядових актів, серед інших і щодо розпорядження КМУ № 1049-р «Про поповнення єдиного казначейського рахунку», яке Юлія Тимошенко підписала 9 вересня 2009 року.

Дослівно прем’єр-міністр розпорядилася: «З метою поповнення єдиного казначейського рахунка терміново здійснити конвертацію 200 мільйонів євро, які надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до Кіотського протоколу, в національну валюту через Національний банк за його офіційним курсом».

«Отже, - робить висновок прес-служба Кабміну, - ні про які цільові програми, ні про яке цільове використання «екологічних грошей» не йшлося. Внаслідок провальної бюджетно-фінансової політики єдиний казначейський рахунок перебував у критичному стані, і для його поповнення Тимошенко використала гроші, отримані від Японії виключно на екологічні програми».

На Грушевського наполягають, що таким чином, Юлія Тимошенко продовжує спроби ввести в оману не тільки громадян України, а й зарубіжних партнерів, чим продовжує завдавати шкоди державі.