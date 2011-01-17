Тимошенко - Януковичу, Азарову й Могильову: не будьте такими боягузами

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає провокацією влади заяви міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про можливе кровопролиття під час акцій опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури.

«Це якраз провокація з боку влади, тому що вони хочуть злякати людей, що там буде кровопролиття, там будуть якісь страшні події… Це тому, що вони самі бояться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» переконана, що такими заявами керівництво МВС намагається викликати страх у людей, аби вони залишилися вдома і відмовилися від участі у масових акціях. «Усі наші спільні зібрання, святкування на майданах, наша боротьба на майданах завжди відрізнялися тим, що були мирними, спокійними, але наполегливими по відношенню до влади», - нагадала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також звернула увагу на те, що вже зараз влада поставила на Майдані Незалежності паркани. «Це вже смішно виглядає, тому що так боятися таким великим чоловікам, як Президент, прем’єр, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, просто соромно. Я хочу до них звернутися: не будьте такими боягузами. Свого власного народу боятися не треба, до народу треба виходити, з народом треба спілкуватися і до народу треба дослухатися, а не ховатися за залізні паркани», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.