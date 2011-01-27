Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і члени Кабінету міністрів у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської Лаври взяли участь у заупокійному молебні у пам’ять про жертви Голокосту і Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії М.АЗАРОВ сказав: «Сьогодні День пам`яті жертв Голокосту. Ми – керівництво, уряд – сьогодні спеціально приїхали, щоб віддати данину пам`яті жертвам цієї нелюдяної акції знищення людей не тільки єврейського походження, а й усіх, хто загинув в роки Другої світової війни».

Прем`єр відзначив необхідність пам`ятати про ці трагічні події і робити все, щоб такі трагедії в історії людства більше ніколи не повторювалися. «Ці націоналістичні, фашистські теорії не тільки не мають права на існування, а й по винні державою викорчовуватися усіма прийнятими в державі цивілізованими методами і засобами», - сказав він.

М.АЗАРОВ попросив усіх запалити сьогодні свічки у пам’ять про жертви Голокосту і Другої світової війни.