Янукович - президенту Швейцарії: у нас є багато спільного

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Швейцарської Конфедерації Мішелін КАЛЬМІ-РЕЙ обговорили актуальні питання поглиблення співпраці між державами.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч глав держав відбулась сьогодні у Давосі в рамках програми участі В.ЯНУКОВИЧА у Всесвітньому економічному форумі.

«У нас є багато чого спільного. Ми обидві нейтральні (держави – УНІАН). Ми маємо домовленість об’єднатися у союзі зі створення зони вільної торгівлі (йдеться про участь України в Європейській асоціації вільної торгівлі – УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також високо оцінив внесок Швейцарії як донора у формуванні фонду “Укриття”.

«Сподіваюся, що всі напрямки ми будемо активізувати і тільки додавати в реалізації наших стосунків», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України запросив М.КАЛЬМІ-РЕЙ взяти участь у міжнародній конференції, приуроченій до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, що відбудеться у квітні 2011 року у Києві.

У свою чергу, Президент Швейцарії зазначила, що українсько-швейцарські відносини є нормальними, але погодилася, що вони потребують поглиблення й активізації.