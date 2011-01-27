Гриценка заарештували на два місяці

Колишній голова Верховної Ради Криму, депутат кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, підозрюваний в незаконних махінаціях з майже 5 тис. га землі військового радгоспу «Азовський», арештований на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, такий запобіжний захід сьогодні обрав для нього Центральний райсуд Сімферополя.

Суд врахував позицію прокуратури, яка вважає, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може перешкодити слідству, а також тяжкість інкримінованих А.ГРИЦЕНКУ звинувачень.

А.ГРИЦЕНКО висловив незгоду з рішенням суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. «Рішення суду упереджене, неправильне. Я нічого не порушував», - вигукнув він журналістам, сідаючи у спецавтомобіль міліції.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що почувається добре. Під час його допитів порушень не було.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму 21 січня порушила стосовно А.ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «Перевищення влади або службових повноважень» під час його перебування головою Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.) за підозрою в причетності в незаконній передачі комерційним структурам близько 5 тис. га землі військового радгоспу «Азовський».

А.ГРИЦЕНКО був затриманий 24 січня в Сімферополі.

Сьогодні А.ГРИЦЕНКО стало погано на засіданні суду.