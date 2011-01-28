У ГПУ «посмикаються-посмикаються і втихомиряться»?

Відмова Генеральної прокурати дати дозвіл лідеру “Батьківщини”, екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО на поїздку до Брюсселя, на запрошення керівників Європейського парламенту, завдає шкоди іміджу держави.

Про це в коментарі «Політичній думці» сказав політолог Володимир ФЕСЕНКО.

Він переконаний, що такі дії Генпрокуратури шкодять і самому Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

«Останнім часом Генпрокуратура стала політичним діячем. Про це уже пише закордонна преса, на це реагують керівники країн ЄС. Мені здається, що забороняти ТИМОШЕНКО їхати до Брюсселя нерозумно. ТИМОШЕНКО не та людина, яка може залишитися там і просити політичного притулку. Це не її логіка, це не в її стилі, бо вона справжній політик. Тому побоювання, що вона там залишиться несерйозні», - сказав експерт.

За словами В.ФЕСЕНКА, влада найбільше боїться того, що Ю.ТИМОШЕНКО поїде в Європу і використає її як майданчик для критики влади.

«Але такі заборони лише посилюють підозри європейських спостерігачів у запровадженні в Україні авторитаризму і лише викликають додаткові питання до дій ЯНУКОВИЧА і Генпрокуратури. Саме такі дії влади й паплюжать імідж держави», - переконаний політолог.

Ще один відомий політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що наразі Генпрокуратура перетворилася на репресивну машину. «За останні 15-20 років Генпрокуратура не була частиною репресивної машини. Зараз їй доводиться брати участь у придушенні інакомислення і опозиції», - зазначив В.НЕБОЖЕНКО в коментарі «Політичній думці».

Водночас політолог переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО невдовзі таки поїде до Брюсселя, оскільки влада «дивиться уважно на сусідню Білорусь і добре розуміє, що якщо вона не відпустить ТИМОШЕНКО за кордон, то її не пустять туди саму, у таку бажану для неї Європу».

«Я думаю, що вони посмикаються-посмикаються і втихомиряться, бо інакше вони не зможуть виїхати до Європи самі. А якщо поїдуть, то там їм доведеться відповідати на гострі питання. Ми знаємо, що спочатку було запрошення англійською, у Генпрокуратурі відмовили, потім коли ТИМОШЕНКО покаже їм запрошення українською, вони теж відмовлять. А коли їм дадуть запрошення російською мовою, лише тоді українська Генпрокуратура відпустить ТИМОШЕНКО в Європу», - сказав він.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, українська влада найбільше боїться, що Ю.ТИМОШЕНКО може залучити міжнародну спільноту, в тому числі й юридичну.

«І таким чином стане зрозуміло всім у Європі, що те, що зараз робить Генпрокуратура, не має жодного стосунку до закону і правоохоронної діяльності», - наголосив політолог.

Як повідомлялося, лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО зверталася до Генпрокуратури з проханням дозволити їй виїхати до Брюсселя для зустрічі з керівництвом Європейської народної партії та Євросоюзу, однак там їй відмовили.

Ю.ТИМОШЕНКО опозиції планує ще раз звернутися до слідчих з клопотанням про можливість здійснити поїздку до Брюсселя та збирається надати їм оригінал запрошення уже від Президента Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА.

"Прийшло з Брюсселю ще одне запрошення, безпосередньо від керівника Європейського парламенту, президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА. Я дуже дякую йому за це запрошення, він, знаючи, які виставляють умови, направив оригінал, при чому вже з автентичним перекладом. Я думаю, що ми сьогодні напишемо ще одне клопотання, і я буду розраховувати на те, що все ж таки здоровий глузд повернеться в стіни Генеральної прокуратури, і вони підпишуть дозвіл на мою поїздку до Брюсселю", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 січня.

Вона нагадала, що всі зустрічі з керівництвом Європейської народної партії та структур Євросоюзу мають відбутися у Брюсселі у період з 31 січня до 4 лютого.