Королевська: уряд пропонує інвесторам насипати грошей в «дірявий мішок»

Український уряд пропонує іноземним інвесторам насипати грошей у «дірявий мішок». Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила в Давосі (Швейцарія), де проходить щорічний Міжнародний економічний форум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, настрої найбільших світових інвесторів у Давосі свідчать про те, що «інвестиційні ставки» на економіку кожної конкретної країни визначатимуться швидкістю подолання економічної кризи, готовністю урядів проводити модернізацію з метою побудови нової життєздатнішої моделі економіки. Саме такі перетворення визначатимуть перспективи країн на світовому ринку в середньостроковому майбутньому.

«У центрі уваги світової економічної еліти, що зібралася в Давосі, такі країни як Китай, Індія, Росія. Навіть африканським країнам приділяється більше уваги, ніж Україні. Очевидно, що іноземні інвестори віддають перевагу іншим інвестиційним майданчикам, незважаючи на весь потенціал вітчизняної немодернізованої економіки. Сьогодні це одна з ключових стратегічних проблем економіки нашої країни», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету виділила чотири основні проблеми, які не дозволяють істотно збільшити інтерес інвесторів до України. «Ключовими проблемами нашої країни залишаються високий рівень корупції, відсутність гарантій захисту прав власності, надмірна зарегульованість ринку і низький рівень споживчого попиту на внутрішньому ринку, викликаний бідністю населення. Уряд України не запропонував чіткого і зрозумілого всім плану подолання цих перешкод на шляху іноземних інвестицій у нашу країну», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Світова економічна криза багато чому навчила інвесторів і вони стали обережніші, не бажаючи ризикувати в тих країнах, де бізнес-клімат не є сприятливим. «Замість того щоб покращувати умови ведення бізнесу в Україні, уряд пропонує іноземним інвесторам насипати грошей у «дірявий мішок». При цьому всі розуміють, що дуже скоро гроші з мішка випадуть і прилипнуть до рук корумпованих чиновників. Саме тому інвестори не поспішають в Україну», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.