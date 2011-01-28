Попов не горить бажанням виконувати прохання Азарова?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зізнався, що бачив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перед новорічними святами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Так, на запитання представників ЗМІ - “Мера знайшли?“ - О.ПОПОВ відповів: “Ну, він не пропадав нікуди. Тобто ви можете з ним поспілкуватись і він дасть відповідь на ті питання, які цікавлять. В мене відбулась з ним телефонна розмова – все нормально, Леонід Михайлович живий та здоровий. “

Водночас на запитання, де зараз мер, голова КМДА порадив журналістам звернутися з цим питанням безпосередньо до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Спитайте в нього”, - сказав О.ПОПОВ.

А на інше запитання: “А коли ви його бачили в останній раз?”, керівник міськадміністрації з деякою затримкою відповів: “Перед новорічними святами”.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до голови Київської міськдержадміністрації О.ПОПОВА з проханням «обов`язково знайти» Київського міського голову Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і повернути його до роботи.

«Олександр Павлович, він у відпустці у нас, так? А хтось страждає від його відсутності? Кияни мріють, щоб він повернувся? Мріють?», - поцікавився М.АЗАРОВ.

Звертаючись до О.ПОПОВА, глава уряду сказав: «Обов`язково знайдіть мера. Повідомте, що кияни скучили за ним. Дуже хочуть його бачити і просять швидше приступити до роботи».

За день до цього, відповідаючи журналістам про мера О.ПОПОВ запевнив, що спілкується з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, хоча не уточнив, де той знаходиться. На уточнююче запитання журналістів, чи з`являється Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на роботі у мерії, голова КМДА сказав: “Ми спілкуємося з ним”.

Наприкінці грудня 2010 року газета «Сегодня» повідомила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Україні немає з початку листопада, з моменту офіційного призначення О.ПОПОВА головою КМДА. Як розповіло тоді газеті джерело з близького оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він виїхав до Європи, до дружини Аліни АЙВАЗОВОЇ, і навіть документи на підпис йому возять туди.