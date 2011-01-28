Тимошенко пропонує ПАРЄ викликати Януковича на килим

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Європейський Союз перед укладенням угоди з Україною про асоціацію та зону вільної торгівлі (ЗВТ) має провести моніторинг дотримання прав і свобод в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні, відповідаючи на запитання про тему своїх переговорів під час поїздки до Брюсселя у разі отримання відповідного дозволу Генеральної прокуратури.

«Сьогодні Україна готується до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та про зону вільної торгівлі. Я думаю, що в межах підписання цих документів треба зробити досить глибинний моніторинг того, а що сьогодні насправді відбувається в Україні, де поставлено хрест на всіх правах і свободах, в тому числі економічних, де повністю зруйновано інвестиційних клімат, де сьогодні править мафія, яка озброїлася владою до зубів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на її думку, Парламентська Асамблея Ради Європи могла б запросити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для звіту про виконання резолюцій, ухвалених європейськими структурами.

«Я дуже хотіла б, щоб по тим резолюціям, які приймали ПАРЄ і Європейський парламент, звітував український Президент, тому що насправді після прийняття цих резолюцій ситуація в Україні стрімко погіршується, і звіт В.ЯНУКОВИЧА вже назрів. Я думаю, що такий звіт міг би бути проведений або в Парламентській Асамблеї Ради Європи, куди його можуть запросити, або навіть в парламенті України, якщо у нього вистачить сміливості прийти і по пунктхм резолюції відзвітувати перед українським суспільством», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.