Брат Луценка заявляє, що слідчому ні він, ні його племінник не погрожували

Сьогодні брат екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА Сергій дав пояснення у Генеральній прокуратурі з приводу скарги слідчого ГПУ Сергія ВОЙЧЕНКА щодо погроз на його адресу з боку родини ЛУЦЕНКА під час судового засідання в Апеляційному суді Києва 5 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам після того, як вийшов після допиту із Слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.

«Я ходив у Генеральну прокуратуру для надання пояснень з розгляду скарги Сергія ВОЙЧЕНКА, який є керівником слідчої групи ГПУ, що розглядає кримінальну справу проти мого брата. Скарга була на те, що нібито мій племінник і я погрожували у суді йому і його сім’ї. Я заявив наглядовому прокурору… що це абсолютні інсинуації», - сказав С.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що взагалі не знає родини слідчого, а самого слідчого вперше побачив у залі судового засідання.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, брат Ю.ЛУЦЕНКА підтвердив інформацію про те, що на майно екс-міністра накладено арешт в рамках порушеної проти нього кримінальної справи. При цьому, за словами С.ЛУЦЕНКА, це стосується квартири їхніх батьків у місті Рівному, співвласниками якої наразі є обидва брати.

Як повідомлялося, слідчий Генпрокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО написав заяву на старшого сина Ю.ЛУЦЕНКА Олександра з вимогою порушити кримінальну справу у зв`язку з погрозами на адресу слідчого.

За даними деяких ЗМІ, слідчий С.ВОЙЧЕНКО звернувся з відповідною заявою за фактом погрози розправою, яку нібито висловив О.ЛУЦЕНКО після засідання Апеляційного суду Києва, на якому було ухвалено рішення про взяття екс-міністра під варту.

Крім того, у партії «Народна самооборона» заявили, що Генеральна прокуратура України шантажує екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА відкриттям справи проти його сина.