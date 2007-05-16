Комітет ВР розгляне питання щодо заяви Гелетея про підготовку замахів на політиків

15-00 - Засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, на якому буде розглянуто питання стосовно заяви Керівника Головної Служби Секретаріату Президента України з питань діяльності правоохоронних органів В.Гелетея щодо загрози життю та підготовки замахів на відомих українських політичних діячів та державних службовців (вул.Садова, 3-а, к.1224). Вхід за картками акредитації.