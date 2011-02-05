Азаров зустрівся з жителями села Троєщина

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що всі питання, що стосуються інвентаризації землі в Україні, мають бути вирішені, максимум, до кінця 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після зустрічі з жителями села Троєщина, земельні проблеми яких вдалося вирішити керівництву Київської облдержадміністрації.

«Звичайно, ми закінчуватимемо інвентаризацію. Всі ті невирішені питання, які накопичилися, вони будуть у найближчі рік-два вирішені обов'язково. Всі земельні акти будуть людям, нарешті, видані», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр підкреслив, що оформлення документів має відбуватися дуже ретельно, щоб у майбутньому уникнути конфліктних ситуацій.

«Будь-яка неточність в оформленні - це конфлікти в майбутньому. Конфлікти між людьми - це найбільш небажане і неприємне у цій справі. На уряді і державі відповідальність за те, щоб таких конфліктів не було», - сказав М.АЗАРОВ.

Жителі села Троєщина, які більш як 5 років у районі державних дач у Кончі-Заспі проводять акції протесту у зв'язку з не виділенням встановлених їм за законом земельних паїв, подякували прем'єр-міністру за вирішення проблеми.

«Майже 6 років люди були вимушені ось тут стояти на трасі і взимку, і влітку. Звичайно, це неподобство. Влада повинна була давним-давно знайти рішення цього питання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що близько півроку тому доручив голові Київської облдержадміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ розв'язати проблему, і губернатор вдало впорався із завданням.

«Місяців шість або сім шукали рішення цього питання, але знайшли», - сказав прем'єр, підкресливши, що з будь-якого питання можна досягти компромісного рішення. «Завжди, якщо є бажання домовитися, можна домовитися», - вважає М.АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН жителі села Троєщина, рішення проблеми полягає у тому, що їм у вигляді компенсації будуть виділені не ті ділянки, на які вони претендували раніше, а інші ділянки в тому ж Броварському районі. Крім того, на виділених ділянках вони збираються збудувати церкву.

Крім того, і М.АЗАРОВ, і А.ПРИСЯЖНЮК пообіцяли сприяння у питанні будівництва церкви.

Фото - Урядового порталу