Азаров: Нас чекає дуже непростий раунд переговорів з МВФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо перегляду програми співпраці будуть нелегкими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Нас чекає дуже непростий раунд переговорів», - сказав прем`єр.

Він сказав, що, разом з тим, МВФ відзначає фінансову стабільність і зростання економіки, вимоги до умов продовження програми залишаються достатньо жорсткими.

«МВФ наполягає на жорстких підходах до бюджетної фіскальної політики. З іншого боку, у нас є своє бачення, наприклад, з проблеми приведення тарифів на тепло і енергоносії до рівня ринкових цін», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що під час переговорів уряд України намагається переконати МВФ в тому, що істотно одноразово підвищувати тарифи недоцільно. «Ми доводимо, що в поточному році немає необхідності й економічного сенсу одномоментно різко підвищувати тарифи. Ми наполягаємо на поетапній зміні тарифів упродовж 2011 року, відповідно до тих реалій ринку, що складатимуться, в першу чергу, для того, щоб не зривати зростання економіки, яке намітилося, і не знизити купівельну спроможність населення. Це для нас пріоритет», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що кошти МВФ сьогодні в умовах невизначеності зовнішніх ринків є надзвичайно важливим чинником стабільності фінансової ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що в результаті переговорів з Міжнародним валютним фондом вдасться уникнути необхідності підвищення ціни на газ для населення на 50% з 1 квітня цього року.

Місія МВФ під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА з 1 по 11 лютого в Києві проводить переговори про другий перегляд програми співпраці для надання третього траншу кредиту.

4 лютого ц.р. на брифінгу прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ сказав, що сподівається, що умови продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом за програмою stаnd-by буде переглянуто.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол.

У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд М.АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.