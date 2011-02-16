Нардепи ініціюють створення ТСК щодо діяльності Табачника

Народні депутати від партії «За Україну!» ініціюють створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо діяльності міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.

Про це заявив лідер партії, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі “За Україну!”.

За його словами, діяльність Д.ТАБАЧНИКА постійно збурює українське суспільство, кожен його крок викликає хвилі протесту по усій Україні. Сьогодні доведені до відчаю батьки заявляють про можливе самоспалення у разі закриття української школи в Донецьку, зазначив В.КИРИЛЕНКО.

«Ми сьогодні також бачимо протести провідних українських вишів проти проекту закону про вищу освіту, протести студентів проти спроб збільшити плату за навчання, протести батьків проти закриття шкіл та інше», - наголосив народний депутат.

В.КИРИЛЕНКО також закликав спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА винести на голосування проект Постанови про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією про припинення повноважень Д.ТАБАЧНИКА.

«Ми вимагаємо від керівництва парламенту поставити в порядок денний зареєстрований мною ще у грудні проект Постанови про звернення до Президента щодо звільнення ТАБАЧНИКА», - заявив лідер партії «За Україну!».