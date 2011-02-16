У "Батьківщині" впевнені, що слідчі ГПУ керуються позицією Януковича

У партії «Батьківщина» впевнені, що слідчі Генеральної прокуратури керуються позицією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, забороняючи лідеру БЮТ, екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО поїздку до Брюсселя.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби "Батьківщини" з приводу інформації Генпрокуратури про те, що відмова Ю.ТИМОШЕНКО у задоволені її клопотання щодо можливості здійснити поїздку за кордон є самостійним рішенням слідчого ГПУ, а не Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Такі заяви клерків ГПУ суперечать принциповим підходам керівника цього відомства, генерального кума України пана ПШОНКИ. Хотілося б нагадати, що саме ПШОНКА в день свого призначення публічно і з гордістю заявив на всю країну: «Я як генпрокурор - член команди по виконанню всіх тих рішень, які приймає Президент», - зазначили у прес-службі «Батьківщини».

За словами членів “Батьківщини”, нинішня позиція Генпрокуратури - “бути цілковито залежною від волі Президента, самовіддано служити не законам і Конституції, а особисто ЯНУКОВИЧУ”.

“Саме так Генеральна прокуратура та її слідчі діють в усіх питаннях, в тому числі щодо заборони на візит Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя”, - заявляють в “Батьківщині”.